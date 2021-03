Futuro Messi, l’indizio arriva da Araujo: “Si allena come una bestia. Un segnale per tutti noi…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosa farà Lionel Messi nella prossima stagione? Se l'addio al Barcellona sembrava essere l'ipotesi più plausibile fino a poche settimane fa, una seconda parte di stagione decisamente positiva da parte dei blaugrana sembra poter aver cambiato qualcosa. Ne è convinto anche il difensore Ronald Araujo rimasto impressionato dall'applicazione de La Pulce in allenamento.Futuro Messi, parla Araujocaption id="attachment 1112953" align="alignnone" width="1024" Barcellona Araujo Messi (getty images)/captioncome riporta Marca, Ronald Araujo ha parlato del mister Koeman ma anche di Messi e del suo Futuro: "Spero che Messi rimanga con noi il prossimo anno e molti altri a venire", ha ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 marzo 2021) Cosa farà Lionelnella prossima stagione? Se l'addio al Barcellona sembrava essere l'ipotesi più plausibile fino a poche settimane fa, una seconda parte di stagione decisamente positiva da parte dei blaugrana sembra poter aver cambiato qualcosa. Ne è convinto anche il difensore Ronaldrimasto impressionato dall'applicazione de La Pulce inmento., parlacaption id="attachment 1112953" align="alignnone" width="1024" Barcellona(getty images)/captionriporta Marca, Ronaldha parlato del mister Koeman ma anche die del suo: "Spero cherimanga con noi il prossimo anno e molti altri a venire", ha ...

