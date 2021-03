Future Game Show: da Gollum a Kena, il riepilogo dell’evento (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa notte si è tenuto il Future Game Show, evento dedicato ai videogiochi che ha regalato agli spettatori ore di contenuti e trailer esclusivi, tra giochi già annunciati ed alcune novità. Partendo dal pre-Show fino al main-Show, ecco tutto il recap completo, andando a spulciare ogni singolo annuncio per voi! Future Game Show: il pre-Show Fotogramma del Trailer di The Lord of the Rings: Gollum. Credits: webSi parte con l’annuncio di Aiko’s Choice, espansione standalone di Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4, PC, Xbox One) è un videogioco Stealth in tempo reale pubblicato da Daedalic Entertainment, ambientato nel Giappone del periodo Edo.L’espansione si concentrerà su ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Questa notte si è tenuto il, evento dedicato ai videogiochi che ha regalato agli spettatori ore di contenuti e trailer esclusivi, tra giochi già annunciati ed alcune novità. Partendo dal pre-fino al main-, ecco tutto il recap completo, andando a spulciare ogni singolo annuncio per voi!: il pre-Fotogramma del Trailer di The Lord of the Rings:. Credits: webSi parte con l’annuncio di Aiko’s Choice, espansione standalone di Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4, PC, Xbox One) è un videogioco Stealth in tempo reale pubblicato da Daedalic Entertainment, ambientato nel Giappone del periodo Edo.L’espansione si concentrerà su ...

