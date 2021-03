Fulvio Abbate risponde a Tommaso Zorzi, dallo scontro sui social si passa alle vie legali: “Seguirà la mia controquerela” (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua ad attirare l’attenzione lo scontro a colpi di messaggi privati su Instagram e cinguettii su Twitter che ha tutto il sapore, alla luce delle intenzioni di Tommaso Zorzi, di diventare tema di dibattito in sede legale. Proprio ieri infatti Tommaso Zorzi ha annunciato attraverso Instagram di voler querelare Fulvio Abbate alla luce di numerose polemiche che sono da rintracciare anche nel loro comune passato all’interno del Grande Fratello Vip. La durissima risposta via Twitter di Fulvio Abbate. Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: “Ho deciso di querelarti“ “Fulvio carissimo. Sono mesi che parli di me denigrandomi, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Continua ad attirare l’attenzione loa colpi di messaggi privati su Instagram e cinguettii su Twitter che ha tutto il sapore, alla luce delle intenzioni di, di diventare tema di dibattito in sede legale. Proprio ieri infattiha annunciato attraverso Instagram di voler querelarealla luce di numerose polemiche che sono da rintracciare anche nel loro comuneto all’interno del Grande Fratello Vip. La durissima risposta via Twitter diquerela: “Ho deciso di querelarti“ “carissimo. Sono mesi che parli di me denigrandomi, ...

obvae_ : RT @FrancescaVinci2: Vedo che a quella specie di Fulvio Abbate (non lo chiamo ne uomo e ne signore perché non lo è) una querela non gli bas… - ori_the_blind : Mi segnalano dalla regia un dissing fra zenghin e fulvio abbate, al quale la querela di tommy sembra non essere bas… - FrancescaVinci2 : Vedo che a quella specie di Fulvio Abbate (non lo chiamo ne uomo e ne signore perché non lo è) una querela non gli… - Followy26945611 : RT @jingercard: La palma vs Fulvio abbate?? (da notare la plama che è lenta anche a rispondere...sto video girava un mese fa.) #exrosmello… - H0PESTR0M : La palma cerca di dissare Fulvio Abbate -