Fulmine si schianta sull’aereo | ecco cosa succede a bordo Il video

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un aereo passeggeri, il Boeing 737 Max, è stato centrato lo scorso 15 marzo da unvicino all’aeroporto internazionale di Tocumen a Panama City. Il velivolo era partito da Los Angeles, quando poi si è imbattuto in una tempesta mentre iniziava la discesa verso la destinazione di Panama City. Era in atto una pioggia battente nel momento in cui ilha centrato l’aereo. Entrambi i piloti hanno mantenuto la massima calma, continuando a volare senza alcun tentennamento nonostante ilabbia improvvisamente illuminato il cielo davanti a loro, a circa 30.000 piedi. Nell’aereo erano presenti 140 passeggeri, ma non c’è stata alcuna conseguenza per nessun. Buona parte di loro non si sono probabilmente nemmeno resi conto dell’accaduto. I due piloti hanno affrontato la tempesta, riuscendo poi a far atterrare l’aereo in ...