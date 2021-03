Frigerio: “Lo Stato sia protagonista nel Recovery plan, non perda l’occasione” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Lo Stato sia centrale, protagonista nel Recovery plan mettendo “al centro” dei progetti “i cittadini” o anche questa sarà “un’occasione persa” afferma Alterio Frigerio che con Roberta Lisi ha curato ‘Pubblico è meglio. La via maestra per ricostruire l’Italia‘ (Donzelli editore) con la prefazione del ministro Enrico Giovannini e interviste ad esponenti di primo piano, tra gli altri: Massimo Bray (Scuola), Rosy Bindi (Salute), Salvatore Settis (Cultura), Vincenzo Vita (Digitale), Gianna Fracassi (Lavoro) e Gaetano Azzariti (Costituzione). Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Lo Stato sia centrale, protagonista nel Recovery plan mettendo “al centro” dei progetti “i cittadini” o anche questa sarà “un’occasione persa” afferma Alterio Frigerio che con Roberta Lisi ha curato ‘Pubblico è meglio. La via maestra per ricostruire l’Italia‘ (Donzelli editore) con la prefazione del ministro Enrico Giovannini e interviste ad esponenti di primo piano, tra gli altri: Massimo Bray (Scuola), Rosy Bindi (Salute), Salvatore Settis (Cultura), Vincenzo Vita (Digitale), Gianna Fracassi (Lavoro) e Gaetano Azzariti (Costituzione).

