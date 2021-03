Forum Ambrosetti: “Il Pil italiano crescerà del 3,3 per cento nel 2021” (Di venerdì 26 marzo 2021) Le previsioni del Forum Ambrosetti sul Pil italiano nel 2021: “Crescita del 3,3 per cento. Serve un cambio di passo sui vaccini”. ROMA – Le previsioni del Forum Ambrosetti sul Pil italiano sono migliori rispetto al 2020. La crescita del nostro Paese dovrebbe essere del 3,3%, con una forbice che va dal 2,5% al 4,9%. “Il nostro modello – ha precisato l’amministratore delegato Valerio De Molli, riporato dall’Ansa – prende atto delle grandi incertezze che caratterizzano il 2021 a causa delle difficoltà di prevedere le evoluzioni della pandemia, le sue conseguenti ricadute economiche, la rapida somministrazione dei vaccini e il ritorno alla normalità“. Forum Ambrosetti sui vaccini Dal ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) Le previsioni delsul Pilnel: “Crescita del 3,3 per. Serve un cambio di passo sui vaccini”. ROMA – Le previsioni delsul Pilsono migliori rispetto al 2020. La crescita del nostro Paese dovrebbe essere del 3,3%, con una forbice che va dal 2,5% al 4,9%. “Il nostro modello – ha precisato l’amministratore delegato Valerio De Molli, riporato dall’Ansa – prende atto delle grandi incertezze che caratterizzano ila causa delle difficoltà di prevedere le evoluzioni della pandemia, le sue conseguenti ricadute economiche, la rapida somministrazione dei vaccini e il ritorno alla normalità“.sui vaccini Dal ...

