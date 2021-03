Formula 1, GP Bahrain. Sainz: “L’esperienza sta maturando passo dopo passo, ci vuole pazienza” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non bisogna fare troppi commenti sul bilanciamento, forse è dovuto anche al mio adattamento alla guida. Ma domani il vento potrebbe cambiare o intensificarsi, L’esperienza sta maturando passo dopo passo e ci vuole pazienza”. Così Carlos Sainz dopo il quarto posto alla guida della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del Bahrain. “Nel long run sono andato meglio – prosegue lo spagnolo – abbiamo visto che le Red Bull hanno un po’ più di passo ma sono sorpreso del fatto che siamo vicini nelle simulazioni di qualifiche”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Non bisogna fare troppi commenti sul bilanciamento, forse è dovuto anche al mio adattamento alla guida. Ma domani il vento potrebbe cambiare o intensificarsi,stae ci”. Così Carlosil quarto posto alla guida della Ferrari nelle prove libere 2 del GP del. “Nel long run sono andato meglio – prosegue lo spagnolo – abbiamo visto che le Red Bull hanno un po’ più dima sono sorpreso del fatto che siamo vicini nelle simulazioni di qualifiche”. SportFace.

