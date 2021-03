Fiorentina | migliorano le condizioni di Amrabat | in campo con il Marocco

(Di sabato 27 marzo 2021) La pausa per le nazionali potrebbe riconsegnare allaun Sofyandecisamente più motivato e sicuramente più in forma La pausa per le nazionali potrebbe riconsegnare allaun Sofyandecisamente più motivato e sicuramente più in forma. Il centrocampista marocchino, che ha saltato gli ultimi due impegni di campionato, è sceso inper 45 minuti contro la Mauritiana per le qualificazioni della Coppa d’Africa. Segnali che lasciando intendere che il problema alla schiena possa essere stato superato. Leggi su Calcionews24.com

Sono una squadra che fa un certo tipo di calcio eanno per anno, una stabilità e idee ... Sturaro: "Trampolino di lancio per la mia seconda parte di carriera", Commisso: "Il ...Ogni anno si, io ci ho giocato quando c'era Ruggeri presidente e già allora ... Ringraziando anche lache l'ha creato, ora la Juventus avrà un giocatore per i prossimi dieci anni ...Con il ritorno di Beppe Iachini, José Callejon proverà a sovvertire la sua paradossale situazione. Sbarcando all’aeroporto di Firenze lo scorso ottobre, si presentò con un saluto che aveva tutta l’ari ...Il portiere polacco però non dovrebbe avere problemi a recuperare in vista della sfida contro il Genoa Allenamento mattutino per la squadra viola nel terzo giorno dal ritorno in panchina di Iachini. P ...