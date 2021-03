Fiorentina | Iachini aspetta di incontrare Kokorin | le sue condizioni

(Di venerdì 26 marzo 2021) Laattende ancora Alexander, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart Laattende ancora Alexander, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart. A riportarlo è FirenzeViola segnalando che l’attaccante russo non ha ancora avuto modo diil nuovo tecnico viola Beppe. Leggi su Calcionews24.com

Giuseppe Iachini e la Fiorentina, due strade che sembravano essersi divise per sempre, ma che il destino ha voluto far incontrare ancora. Il compito del tecnico marchigiano è lo stesso che aveva in precedenza. La Fiorentina attende ancora Alexander Kokorin, il quale sta seguendo un programma di recupero personalizzato concordato dopo la visita a Villa Stuart, per portare avanti un programma di recupero dopo l'ultimo infortunio subito con la maglia della Fiorentina. Dalla prossima settimana potrà dunque iniziare a lavorare agli ordini di Beppe Iachini.