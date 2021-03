Fiorentina | i riflettori della Premier League su Kouamé | lo vuole il Wolverhampton

(Di venerdì 26 marzo 2021) Calciomercatoverso la, loilLa stagione di Christiannon sta andando come si aspettava sia lache lo stesso calciatore. Già nella finestra di mercato invernale, l’attaccante è stato sul punto di partire; cosa che potrebbe avvenire la prossima estate. Secondo quanto riportato da La Nazione, suci sarebbero icon ilin pole position per il calciatore. Il club viola valuta la punta circa 18 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina riflettori

Calcio News 24

Calciomercato: Kouamé verso la Premier League, lo vuole il ......in pubblico perché - ha sostenuto Peskov - 'per quanto riguarda la vaccinazione sotto ai,... Read More Sport, Prandelli lascia la panchina viola 23 Marzo 2021 Cesare Prandelli si è ...Calciomercato Fiorentina: Kouamé verso la Premier League, lo vuole il Wolverhampton. La stagione di Christian Kouamé non sta andando come si aspettava sia la Fiorentina che lo s ...Mai di domenica i neroverdi fino al 2 maggio quando ospiteranno l’Atalanta. Si ricomincia sabato 3 aprile al Mapei contro la Roma ...