Figliuolo: "Il 29 marzo arriveranno 2,8 mln di dosi di vaccino" (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il 29 di marzo arriveranno, a livello nazionale, un milioni di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna”. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a Catanzaro dove ha visitato, assieme al capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì e al sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo, gli spazi dell’Ente Fiera dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali previsti in Calabria. “Medici e infermieri - ha aggiunto Figliuolo - li troveremo con apposite convenzioni”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il 29 di, a livello nazionale, un milioni didi Pfizer, un milione e 300 mila di AstraZeneca e 500 mila di Moderna”. Lo ha annunciato il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paoloa Catanzaro dove ha visitato, assieme al capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì e al sindaco del capoluogo calabrese Sergio Abramo, gli spazi dell’Ente Fiera dove sorgerà uno dei quattro hub vaccinali previsti in Calabria. “Medici e infermieri - ha aggiunto- li troveremo con apposite convenzioni”.

