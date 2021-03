FIFA 22: In arrivo tre nuove Icon inedite in FUT? (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai siamo giunti alla fine del mese di Marzo e dal web arrivano le prime indiscrezioni riguardanti il nuovo capitolo della simulazione calcistica FIFA 22. A quanto pare EA Sports potrebbe aggiungere tre nuovi volti nel roster ufficiale delle Icon che ritroveremo nella modalità FUT 22. Nelle ultime ore la versione di FIFA destinata esclusivamente al mercato orientale è stato arricchita con 3 nuove Icon inedite. Al database ufficiale di FIFA Online 4 sono state aggiunte le carte del difensore brasiliano ex Inter Lucio, il portiere spagnolo ed ex stella del Real madrid Iker Casillas ed il centrocampista olandese Wesley Sneijder. I tre calciatori in questione potrebbero quindi essere insertiti nel roster delle Icon di ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 26 marzo 2021) Ormai siamo giunti alla fine del mese di Marzo e dal web arrivano le prime indiscrezioni riguardanti il nuovo capitolo della simulazione calcistica22. A quanto pare EA Sports potrebbe aggiungere tre nuovi volti nel roster ufficiale delleche ritroveremo nella modalità22. Nelle ultime ore la versione didestinata esclusivamente al mercato orientale è stato arricchita con 3. Al database ufficiale diOnline 4 sono state aggiunte le carte del difensore brasiliano ex Inter Lucio, il portiere spagnolo ed ex stella del Real madrid Iker Casillas ed il centrocampista olandese Wesley Sneijder. I tre calciatori in questione potrebbero quindi essere insertiti nel roster delledi ...

