FIFA 21: Obiettivi Klaas-Jan Huntelaar FUT Birthday – Requisiti (Di venerdì 26 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permette di sbloccare la versione FUT Birthday di Klaas-Jan Huntelaar per la modalità FIFA 21 Ultimate Team. FUT Birthday è l'annuale evento che celebra l'anniversario della modalità più popolare della serie FIFA. In questo caso la carta speciale in questione è stata rilasciata per celebrare FUT 09. Requisiti Obiettivi Javier Hernández FUT Birthday Re dei passaggi: Fornisci 4 assist su passaggio filtrante usando degli attaccanti in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Tiratore da fuori: Segna 2 gol da fuori area in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale. Macchina da gol: Segna 8 gol con giocatori olandesi in Amichevoli ...

