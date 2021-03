FIFA 21: FUT Birthday – Dettagli ufficiali Anniversario della modalità Ultimate Team (Di venerdì 26 marzo 2021) EA Sports ha rilasciato un comunicato ufficiale per divulgare tutti i Dettagli dell’evento FUT Birthday che celebra l’Anniversario della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team. È ora di festeggiare! Festeggia 12 anni di FIFA Ultimate Team con oggetti giocatore speciali FUT Birthday, obiettivi giocatore a livello di giocatore, Sfide Creazione Rosa giornaliere e altro ancora. ROSE FUT Birthday Nel corso del FUT Birthday saranno disponibili in FUT 21 due squadre di giocatori FUT Birthday. Ogni giocatore FUT Birthday riceverà un aggiornamento a 5 stelle alla valutazione mosse abilità o piede debole, oltre a ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 26 marzo 2021) EA Sports ha rilasciato un comunicato ufficiale per divulgare tutti idell’evento FUTche celebra l’popolare21. È ora di festeggiare! Festeggia 12 anni dicon oggetti giocatore speciali FUT, obiettivi giocatore a livello di giocatore, Sfide Creazione Rosa giornaliere e altro ancora. ROSE FUTNel corso del FUTsaranno disponibili in FUT 21 due squadre di giocatori FUT. Ogni giocatore FUTriceverà un aggiornamento a 5 stelle alla valutazione mosse abilità o piede debole, oltre a ...

