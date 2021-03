Fiamme avvolgono una struttura ospedaliera privata | ci sono almeno 10 morti

(Di venerdì 26 marzo 2021)10 le vittime dell'incendio avvenuto all'interno di un ospedale a Mumbai, in India: la situazione. India, incendio in un ospedale Covid: 10 vittime su Notizie.it.

Advertising

Dotasile : @jo_vanna_ A qualcuno che ti martella il cocige mentre le fiamme dell'inferno ti avvolgono e dopo 25 ore così esce… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiamme avvolgono

il Dolomiti

'Perdere tutto' é accompagnato da un video 'emozionale': non mancano il fascino di un edificio abbandonato, la suggestione dellecheil pianoforte e rischiarano le tenebre, l'...Leil piccolo che grida in casa, è la mamma la prima a soccorrerlo e a spegnere quellesotto la doccia. Poi chiama il numero dell'emergenza. Luca ha ferite su tutto il busto e ...Un incendio è divampato questa mattina, giovedì 25 marzo, intorno alle 9 in via Brezzi a Castellamonte. Le fiamme hanno avvolto il tetto ...Tragiche conseguenze per un incendio divampato questa mattina a Roma: una donna è morta in seguito al rogo sviluppatosi nella sua abitazione.