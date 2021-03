Festa della Liberazione, perché si festeggia il 25 aprile? (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 25 aprile ricorre la Festa della Liberazione che celebra la sconfitta del nazifascismo anche se la fine della guerra venne formalizzata qualche giorno più tardi. perché quindi fu scelta questa data e cosa rappresenta? Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la Festa della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. In realtà la fine del secondo conflitto mondiale non coincide con questa data nel nostro Paese ma ricorre il 29 aprile quando venne firmata la Resa di Caserta che viene considerata atto formale e conclusivo della Campagna d’Italia e la definitiva sconfitta delle forze nazifasciste. La firma ufficiale dell’armistizio che imponeva il cessate ... Leggi su zon (Di venerdì 26 marzo 2021) Il 25ricorre lache celebra la sconfitta del nazifascismo anche se la fineguerra venne formalizzata qualche giorno più tardi.quindi fu scelta questa data e cosa rappresenta? Il 25è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra ladal nazifascismo, avvenuta nel 1945. In realtà la fine del secondo conflitto mondiale non coincide con questa data nel nostro Paese ma ricorre il 29quando venne firmata la Resa di Caserta che viene considerata atto formale e conclusivoCampagna d’Italia e la definitiva sconfitta delle forze nazifasciste. La firma ufficiale dell’armistizio che imponeva il cessate ...

Advertising

comunevenezia : #Venezia1600 #25marzo Giorno di festa per la città di Venezia ?? Iniziano oggi le celebrazioni per i 1600 anni dal… - comunevenezia : #Venezia1600 #25marzo ?? Un coro di campane suonate a distesa per celebrare la fondazione della Città ?? Dal centr… - Avvenire_Nei : Giovedì 25 marzo (festa dell'Annunciazione) è la data di inizio del viaggio della Divina Commedia. Sono decine e de… - vogheraseitu : SPECIALE MODA - Da Glamour la festa della Donna dura tutto il mese di Marzo - CritikCotidiana : RT @GreeceinItaly: ?l palazzo senatorio del Campidoglio, domani sera verrà illuminato in onore della Festa Nazionale Ellenica del 25 marzo,… -