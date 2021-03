Fennell vs Sorkin | la sfida agli Oscar per la miglior sceneggiatura

Leggi su zon

(Di venerdì 26 marzo 2021) A un mese dalla cerimonia degli2021, analizziamo una delle categorie che si profila tra le più contese: quella dellaoriginale. Laall’ultima battuta sarà tra Emeralde AaronSolitamente, quando si pensavengono subito in mente il glamour o la parate delle grandi stelle del cinema; in attesa di vedere se il film che ha conquistato il nostro cuore nel corso dell’annata cinematografica, che proprio quella sera avrà la sua conclusione, trionferà nella cerimonia di premiazione dei premi più importanti all’interno dell’industria del cinema. Ed ecco che tifiamo per quell’attore che ha interpretato così bene quel personaggio; speriamo nella vittoria del regista, e imperterriti, resistiamo al ...