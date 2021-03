(Di venerdì 26 marzo 2021) L’rinnova76 portando tanteche abbiamo testato in anteprima nei Public Test Server. Scopriamole tutte Bethesda Softworks dopo un lancio a dir poco disastroso, grazie ai continui aggiornamenti è riuscita a rendere76 un gioco degno della sua saga. Proprio con l’ultima espansione Alba d’Acciaio, della quale avevamo scoperto insieme tutte le, avevamo lodato il cambio di rotta che gli sviluppatori avevano intrapreso. Da alcuni giorni è stato rilasciato undi76 sui Public Test Server (PTS) con tantea livello di gameplay e non solo. Vediamo cosa sta ...

Advertising

tuttoteKit : Fallout 76: Pronti e Carichi, le novità testate nel nuovo aggiornamento #BethesdaSoftworks #Fallout76 #PC #PS4… - IGNitalia : Pronti e Carichi, il nuovo DLC di #Fallout76 saprà soddisfare i giocatori che, a distanza di tre anni, ancora si em… -

Ultime Notizie dalla rete : Fallout Pronti

IGN Italia

76:e carichi La quarta stagione di76 è stata chiamatae Carichi e si tratta di un update primaverile abbastanza leggero, anche se introduce alcune novità decisamente ......per ricevere ulteriori ragguagli in merito (sarà possibile ottenere o comprare altri slot? Magari saranno gratuiti per gli abbonati a1st ?). Prima espansione per le Daily Ops Cone ...L'aggiornamento Pronti e Carichi rinnova Fallout 76 portando tante novità che abbiamo testato in anteprima nei PTS. Scopriamole tutte.Mentre ancora si dibatte se questo o quel gioco di Bethesda sarà un'esclusiva Xbox, una risposta interessante arriva dal team di Fallout 76.