Facebook ha ancora centinaia di gruppi e pagine di estrema destra che inneggiano alla violenza (Di venerdì 26 marzo 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Su Facebook sono ancora presenti centinaia di pagine appartenenti o collegate a gruppi di miliziani di estrema destra che condividono contenuti estremisti e violenti, anche se a livello teorico non dovrebbero trovare terreno fertile sulla piattaforma. A evidenziare questa preoccupante lacuna nel processo di moderazione di Facebook è stata l’organizzazione senza scopo di lucro Tech Transparency Project. Sono oltre 200 le pagine identificate da Ttp e, tra queste, almeno 140 contengono la parola “milizia” nel loro nome. Facebook ha già agito contro alcuni gruppi militanti e movimenti estremisti nel passato recente, dopo l’attacco al Campidoglio americano, ma spesso le ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) (foto: Chip Somodevilla/Getty Images)Susonopresentidiappartenenti o collegate adi miliziani diche condividono contenuti estremisti e violenti, anche se a livello teorico non dovrebbero trovare terreno fertile sulla piattaforma. A evidenziare questa preoccupante lacuna nel processo di moderazione diè stata l’organizzazione senza scopo di lucro Tech Transparency Project. Sono oltre 200 leidentificate da Ttp e, tra queste, almeno 140 contengono la parola “milizia” nel loro nome.ha già agito contro alcunimilitanti e movimenti estremisti nel passato recente, dopo l’attacco al Campidoglio americano, ma spesso le ...

