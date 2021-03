Fabio Testi, tutto sull’attore: età, foto, carriera, vita privata (Di venerdì 26 marzo 2021) Fabio Testi è un celebre attore italiano. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui, sulla sua carriera, e sulla sua vita privata. Il celebre Fabio Testi è stato uno degli attori italiani più famosi a cavallo tra gli Anni Settanta ed Ottanta. L’uomo, considerato ai suoi tempi da tutti come un vero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 26 marzo 2021)è un celebre attore italiano. Scopriamociò che c’è da sapere su di lui, sulla sua, e sulla sua. Il celebreè stato uno degli attori italiani più famosi a cavallo tra gli Anni Settanta ed Ottanta. L’uomo, considerato ai suoi tempi da tutti come un vero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

zazoomblog : Fabio Testi la storia d’amore turbolenta con Ursula Andress: come andò - #Fabio #Testi #storia #d’amore - IlariaMacchi82 : Fabio Testi, quasi 80 anni e non sentirli: cosa fa oggi - altrogiornorai1 : Fabio Testi ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??#Rai1?? #RaiPlay) #26marzo - buzzani_3 : SCHEDA LIBRO IN PROMOZIONE N^ #225 Un attentato “quasi terroristico” Di: Marcello Maneri e Fabio Quassoli (Curatori… -