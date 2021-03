Fabio Testi | “Ricordatevi che il seno rifatto si sente”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 marzo 2021) Si è innamorato tante voltee in collegamento con Oggi è un altro giorno conferma che è tornato single ma un attimo dopo sembra smentire. Chi è l’ultima compagna di? Se c’è un latin lover senza dubbio è lui che alla soglia degli 80 anni non solo non li dimostra ma non smette di amare le donne esattamente come tanti anni fa. Non a caso gran parte dell’intervista è tutta sulle donne che ha conquistato. Passando da Anita Ekberg a Brooke Shields, Ursula Andress con cui ha avuto una storia più lunga, circa 4 anni. La lista è lunga, anche perchéammette che la fedeltà non era uno dei suoi pregi. Arrivando al passato più recente nel 2015 si era sposato con Antonella Liguori; con lei un meraviglioso matrimonio a Capri con rito civile ma non è durato molto. Nel 2019 la nuova ...