Fabio Fazio | la rivelazione bomba | “Ogni giorno mi persuado che dovrei smettere”

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 26 marzo 2021)a cuore aperto in un’intervista spiega tutto ciò che gli passa per la testa ed anche cosa vorrebbe fare in futuro. Dall’exploit a Quelli che il calcio, passando per Sanremo e giungendo al tutto suo Che tempo che fa,ha saputo conquistare il pubblico con uno stile di conduzione insieme elegante e spensierato, moderno e classico. Se si esclude il passaggio a Rai Uno ed il calo di ascolti conseguente, il conduttore Rai ha sempre macinato ascolti da record e da quando è tornato su Rai Tre, grazie anche al ritrovato smalto delle compagne storiche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, il suo programma è tornato a fare registrare ottimi risultati. La sua trasmissione domenicale intrattiene e informa, senza mai ricorrere a sensazionalismi e trovate eccentriche ed esasperate, ma ...