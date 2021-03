F1 | risultati e classifica FP2 GP Bahrain | Verstappen primeggia | la Ferrari si difende! Sainz 4° | Mercedes in difficoltà

(Di venerdì 26 marzo 2021) Maxsi conferma l’uomo da battare nel GP del2021, prima tappa del Mondiale F1. Dopo aver dominato le prove libere 1, l’alfiere della Red Bull hato anche nella seconda sessione sul circuito del Sakhir e ha timbrato un interessante 1:30.847. L’olandese ha avuto la meglio sul sempre più sorprendente Lando Norris, ottimo secondo con la sua McLaren ad appena 95 millesimi. Leappaiono in: Lewis Hamilton è terzo a 0.235, Valtteri Bottas quinto a 0.371. In mezzo alle due Frecce d’Argento si piazza un ottimo Carlos, buon quarto all’esordio con laa 0.280. Charles Leclerc ha avutosul giro secco ed è soltanto 12mo con l’altraa 0.765. C’è tanto equilibrio in pista ...

