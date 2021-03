F1, Max Verstappen mette paura a Hamilton. Red Bull mai così competitiva (Di venerdì 26 marzo 2021) Mad Max scatenato. Potrebbe sembrare il titolo di un film, ma in realtà è solo una constatazione di quanto visto a Sakhir, sede del primo round del Mondiale 2021 di F1. Max Verstappen su Red Bull ha confermato quanto i test avevano già fatto capire, ovvero: la RB16B è una macchina veloce ed equilibrata e poi il piede dell’olandese fa la differenza. La conclusione delle prime due sessioni di libere sorride all’alfiere di Milton Keynes che si è portato a casa il miglior tempo di giornata di 1’30?847, dando un saggio del suo passo gara: tempo d’attacco sull’1’36” e poi prestazione stabile sull’1’37”. Segnali importanti, anche se nel venerdì non si gioca mai a carte scoperte e qualcosa qualcuno nel taschino se lo tiene. Il timore o consapevolezza, fate voi, di Max è quella che Mercedes, oggi indietro rispetto anche alla McLaren, si sia tenuta la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Mad Max scatenato. Potrebbe sembrare il titolo di un film, ma in realtà è solo una constatazione di quanto visto a Sakhir, sede del primo round del Mondiale 2021 di F1. Maxsu Redha confermato quanto i test avevano già fatto capire, ovvero: la RB16B è una macchina veloce ed equilibrata e poi il piede dell’olandese fa la differenza. La conclusione delle prime due sessioni di libere sorride all’alfiere di Milton Keynes che si è portato a casa il miglior tempo di giornata di 1’30?847, dando un saggio del suo passo gara: tempo d’attacco sull’1’36” e poi prestazione stabile sull’1’37”. Segnali importanti, anche se nel venerdì non si gioca mai a carte scoperte e qualcosa qualcuno nel taschino se lo tiene. Il timore o consapevolezza, fate voi, di Max è quella che Mercedes, oggi indietro rispetto anche alla McLaren, si sia tenuta la ...

