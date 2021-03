F1, Fernando Alonso: “Fantastico essere di nuovo qui. Sono contento della giornata” (Di venerdì 26 marzo 2021) Fernando Alonso ha fatto il suo grande ritorno in F1 e ha debuttato al volante della Alpine (ex Renault). Il due volte Campione del Mondo non ha particolarmente brillato nelle prove libere del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondiale della massima categoria automobilistica. Lo spagnolo ha concluso i due turni in 16ma e in 15ma posizione, sempre alle spalle del compagno di squadra Esteban Ocon. Fernando Alonso è parso comunque positivo nelle dichiarazioni rilasciate al terrmine di questo intendo venerdì sul circuito del Sakhir: “È stato Fantastico essere di nuovo in una sessione di prove libere in Formula 1, si sente adrenalina extra con il traffico e tutto ciò che accade intorno a te; è molto diverso dai test. Mi ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021)ha fatto il suo grande ritorno in F1 e ha debuttato al volanteAlpine (ex Renault). Il due volte Campione del Mondo non ha particolarmente brillato nelle prove libere del GP del Bahrain 2021, prima tappa del Mondialemassima categoria automobilistica. Lo spagnolo ha concluso i due turni in 16ma e in 15ma posizione, sempre alle spalle del compagno di squadra Esteban Ocon.è parso comunque positivo nelle dichiarazioni rilasciate al terrmine di questo intendo venerdì sul circuito del Sakhir: “È statodiin una sessione di prove libere in Formula 1, si sente adrenalina extra con il traffico e tutto ciò che accade intorno a te; è molto diverso dai test. Mi ...

