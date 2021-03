(Di venerdì 26 marzo 2021), la holding che controlla, tra l’altro, Stellantis, Ferrari e Juventus, ha chiuso il bilancio 2020 con un rosso da 30. Nonostante ciò gliincasseranno una cedola da oltre 50. Lo riporta Calcio e Finanza: i conti dello scorso anno sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, che proporrà all’assemblea del 27 maggio la distribuzione di undi 0,43 euro per azione, invariato rispetto all’anno scorso, per un totale di circa 103di euro. Ne beneficerà anche la cassaforte di famiglia, la GiovanniBV che possiede il 52,99% delle azioni di. La GiovanniBV, per statuto, può avere come azionisti ...

Advertising

napolista : #Exor perde 30 milioni, ma gli #Agnelli-#Elkann incassano un dividendo da 50 milioni Nonostante il bilancio in ros… - ansa_economia : Borsa: Milano ondeggia su parità, Leonardo perde il 6%. Acquisti su Eni, Exor, Stellantis, spread sotto 95 punti… - fisco24_info : Borsa: Milano ondeggia su parità, Leonardo perde il 6%: Acquisti su Eni, Exor, Stellantis, spread sotto 95 punti -

Ultime Notizie dalla rete : Exor perde

IlNapolista

colpi Nike ( - 3,4%), investita dal boicottaggio dei compratori cinesi. I SOLDI DEL TESORO ...- 0,87%. FERRARI È L'ASSET CHE VALE DI PIÙ Una perdita pari a 30 milioni di euro condizionata ...colpi anche la taiwanese Tsmc ( - 5,2%). OGGI L'ASTA DEI T - BOND. LA TESLA SI PAGA IN ... Al seguito si muove(+1,28%). Piatta invece Stellantis (+0,08%), arretra Ferrari ( - 1,71%) dopo l'...Non bene l'asta dei titoli di Stato Usa, mentre in Borsa continua la rotazione dalla new economy alla old economy - A Piazza Affari riflettori puntati su Atlantia: i Benetton vogliono vendere a Cdp ma ...L'anno scorso la perdita del Milan è stata di 190 milioni se non erro. Ricondurla a 100 in questa stagione sarebbe un risultato eclatante. La Juve quest'anno arriverà intorno ai 200. Speriamo che Exor ...