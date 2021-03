Ex ministro Spadafora contro la Vezzali: “Pessima notizia mancata conferma Pierro” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite i propri social, l’ex ministro dello Sport del governo Conte, Vincenzo Spadafora, attacca apertamente Valentina Vezzali, nuova Sottosegretaria allo Sport. Secondo Spadafora, la mancata conferma di Giuseppe Pierro alla guida del Dipartimento per lo Sport, “è una Pessima notizia”– e continua- ” Con l’emergenza mi aspettavo che prevalesse la necessità di dare continuità immediata all’ impegno per il mondo dello sport, confermando chi conosce la macchina e difficoltà e aspettative di Asd e Ssd e dei lavoratori sportivi, offrendo informazioni certe alla Sottosegretaria per il suo lavoro”. Infine, il duro attacco: “La stima per la grande atleta resta intatta; quella per la Sottosegretaria è tutta da costruire”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) Tramite i propri social, l’exdello Sport del governo Conte, Vincenzo, attacca apertamente Valentina, nuova Sottosegretaria allo Sport. Secondo, ladi Giuseppealla guida del Dipartimento per lo Sport, “è una”– e continua- ” Con l’emergenza mi aspettavo che prevalesse la necessità di dare continuità immediata all’ impegno per il mondo dello sport,ndo chi conosce la macchina e difficoltà e aspettative di Asd e Ssd e dei lavoratori sportivi, offrendo informazioni certe alla Sottosegretaria per il suo lavoro”. Infine, il duro attacco: “La stima per la grande atleta resta intatta; quella per la Sottosegretaria è tutta da costruire”. ...

