Ex Ilva, Re David (Fiom): “Governo metterà 400 milioni di euro prima del 13 maggio, ma non è convinto del piano industriale di ArcelorMittal” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per quanto riguarda l’ex Ilva di Taranto, prima del 13 maggio il Governo metterà 400 milioni di euro per garantire il lavoro. Il Governo non è convinto però del piano industriale e delle vere intenzioni di ArcelorMittal, faranno delle verifiche. Abbiamo chiesto un tavolo complessivo sulle vertenze aperte ma non c’è alcuna certezza sulle tempistiche. Non posso misurare al momento l’impegno del Governo”. Lo ha dichiarato Francesca Re David, segretaria generale della Fiom Cgil, dopo l’incontro con al ministero dello Sviluppo economico con Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Per quanto riguarda l’exdi Taranto,del 13il400diper garantire il lavoro. Ilnon èperò dele delle vere intenzioni di, faranno delle verifiche. Abbiamo chiesto un tavolo complessivo sulle vertenze aperte ma non c’è alcuna certezza sulle tempistiche. Non posso misurare al momento l’impegno del”. Lo ha dichiarato Francesca Re, segretaria generale dellaCgil, dopo l’incontro con al ministero dello Sviluppo economico con Giancarlo Giorgetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Ex Ilva, Re David (Fiom): “Governo metterà 400 milioni di euro prima del 13 maggio, ma non è convinto del piano ind… - Affaritaliani : Ex Ilva, Re David (Fiom) fa il punto sulle crisi industriali - antonio_diluca : RT @fiomnet: ???? #ExIlva #ArcelorMittal DALLO STALLO AL PRECIPIZIO È urgentissimo un intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi e… - CGILModena : RT @fiomnet: ???? #ExIlva #ArcelorMittal DALLO STALLO AL PRECIPIZIO È urgentissimo un intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi e… - DaStellina : RT @fiomnet: ???? #ExIlva #ArcelorMittal DALLO STALLO AL PRECIPIZIO È urgentissimo un intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi e… -