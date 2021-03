Ex Ilva, Giorgetti: “Invitalia verserà 400 milioni prima della sentenza del 13 maggio”. Sindacati: “Scaricabarile tre ministeri” (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriveranno prima del prossimo 13 maggio i 400 milioni di euro necessari per l’aumento di capitale che dovrebbero sbloccare l’ennesimo impasse nella complicata vicenda dell’ex Ilva. La data non è casuale, quel giorno è infatti fissata la discussione del Consiglio di Stato che dovrà decidere se confermare o meno lo spegnimento degli impianti ordinato dal Tar di Lecce. A versare i soldi sarà Invitalia, agenzia del ministero del Tesoro che è entrata nell’azionariato dello scorso dicembre. I soldi sarebbero dovuti arrivare lo entro lo scorso 5 febbraio ma che è in attesa di valutazioni legali per procedere all’operazione. Intanto il gruppo franco-indiano Arcelor Mittal, che gestisce lo stabilimento, ha più volte minacciato ulteriori stop alla produzione poi mai concretamente attuati. dirlo è il ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Arriverannodel prossimo 13i 400di euro necessari per l’aumento di capitale che dovrebbero sbloccare l’ennesimo impasse nella complicata vicenda dell’ex. La data non è casuale, quel giorno è infatti fissata la discussione del Consiglio di Stato che dovrà decidere se confermare o meno lo spegnimento degli impianti ordinato dal Tar di Lecce. A versare i soldi sarà, agenzia del ministero del Tesoro che è entrata nell’azionariato dello scorso dicembre. I soldi sarebbero dovuti arrivare lo entro lo scorso 5 febbraio ma che è in attesa di valutazioni legali per procedere all’operazione. Intanto il gruppo franco-indiano Arcelor Mittal, che gestisce lo stabilimento, ha più volte minacciato ulteriori stop alla produzione poi mai concretamente attuati. dirlo è il ministero ...

