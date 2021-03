Europei Under 21, Italia - Spagna: probabili formazioni, orario e dove vederla (Di venerdì 26 marzo 2021) Maribor , 26 marzo 2021 - Dopo il pareggio all'esordio con la Repubblica Ceca , l' Italia ha bisogno di un risultato positivo contro la Spagna per sperare di raggiungere i quarti degli Europei Under ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Maribor , 26 marzo 2021 - Dopo il pareggio all'esordio con la Repubblica Ceca , l'ha bisogno di un risultato positivo contro laper sperare di raggiungere i quarti degli...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Europei Under 21, Nicolato sfida la Spagna: 'Un esame di università' - repubblica : Europei Under 21, Nicolato sfida la Spagna: 'Un esame di università' - sportli26181512 : Euro U21, Italia decimata contro la Spagna. Nicolato: 'Come un esame di università': Il commissario tecnico dell'Un… - SkySport : Euro U21, Italia decimata contro la Spagna. Nicolato: 'Come un esame di università' - infoitsport : Scommesse Europei Under 21: l'Italia non può sbagliare con la Spagna. Il successo degli Azzurrini si gioca a 4,40 s… -