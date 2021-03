Estrazione Millionday 26 Marzo 2021

Leggi su gigilotto

(Di venerdì 26 marzo 2021) , ecco i cinque numeri fortunati sorteggiati, nell’odierna. concorso numero 85 2 30 23 11 15 La prossimasarà effettuata: domani alle ore 19:00 Nota: i numeri della colonna vincente sono in ordine crescente e non in ordine di estrazionale. Guarda il video dell’di oggi Dopo l’di questa sera, ecco i tre numeri più ritardatari e più frequenti delIl numero più ritardatario è il 26 che manca da 45 turni, segue il 48 che manca da 38 turni, chiude il podio 32 che manca da 27 turni. Tra i numeri più frequente guida la classifica il 43 con 125 presenze, al secondo posto il 40 con 118 presenze, al terzo a pari merito, 19, 20, entrambi ...