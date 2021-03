Estate 2021 e Covid | il ministro Gravaglia | ' Tutta Italia in zona gialla | da aprile iniziamo a aprire tutto'

Advertising

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Il sottosegretario alla Salute immagina 'un'estate senza mascherina' - fattoquotidiano : Covid, Sileri: “L’estate? Mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina” - fattoquotidiano : L’incompiuta veneta del dg di Aria: in estate promosse l’app alternativa che bloccò Immuni nella Regione di Zaia. R… - bemit24 : RT @SpettacoliNEWS: L'estate 2021 è con Giulia Salemi @GiuliaSalemi93 #SMMRBYGS ???? #Prelemi #GiuliaSalemi #estate2021 - _CamilaE_ : RT @SpettacoliNEWS: L'estate 2021 è con Giulia Salemi @GiuliaSalemi93 #SMMRBYGS ???? #Prelemi #GiuliaSalemi #estate2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021

Today.it

I problemi creati dalla scorsa? Li eviteremo con controlli e tamponi, oltre che grazie ai vaccini. Discoteche all'aperto con certe regole? Perché no . Con la massima sicurezza da aprile in poi ...Il Comune, infatti, ha fatto sapere che sta lavorando alla programmazione degli eventi per l'delpur considerando delle incognite sulle tempistiche a causa dell'emergenza sanitaria in ...A quasi dieci giorni di distanza, il Parlamento Europeo ha fatto ricorso alla procedura d'urgenza con lo scopo di creare quindi un "passaporto sanitario" al più presto, e consentirne l'adozione entro ...Calciomercato Juventus: sembra essere stato trovato l'accordo per portare il giovane centrocampista in bianconero.