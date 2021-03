Esiste un male oscuro in Italia, ed è un certo modo di fare politica (Di venerdì 26 marzo 2021) Esiste un male oscuro da tempo in Italia, non è la pandemia ma un certo modo di pensare. Un certo modo di fare politica. Un certo modo di fare “informazione”. Un certo modo di fare e di interpretare la “giustizia”. E se si guarda indietro nel tempo ha tutto un legame e una connessione preoccupante. Si potrebbe fare un salto molto indietro nel tempo, ma si potrebbe anche fare un esempio del 2016: l’anno del Referendum costituzionale che avrebbe potuto snellire e rendere più efficiente il sistema politico Italiano. Tutti quei temi ora, in piena pandemia, sono tornati di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021)unda tempo in, non è la pandemia ma undi pensare. Undi. Undi“informazione”. Undie di interpretare la “giustizia”. E se si guarda indietro nel tempo ha tutto un legame e una connessione preoccupante. Si potrebbeun salto molto indietro nel tempo, ma si potrebbe ancheun esempio del 2016: l’anno del Referendum costituzionale che avrebbe potuto snellire e rendere più efficiente il sistema politicono. Tutti quei temi ora, in piena pandemia, sono tornati di ...

