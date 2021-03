ESCLUSIVO. La storia del Senatore leghista che non paga le bollette mentre al resto d’Italia staccano l’acqua in piena pandemia (Di venerdì 26 marzo 2021) l’acqua che si consuma, si paga. Semplice, lineare. Non per tutti però. C’è chi può evadere oltre 24mila euro di bollette dell’acqua. Succede a Viterbo, dove il Senatore della Lega Umberto Fusco ha accumulato per la precisione 9.633,01 euro riferiti alla sua abitazione e 14.744,60 riferiti al ristorante intestato alla sua famiglia che si trova vicino al famoso centro termale “Terme dei Papi”. Come potete vedere anche nell’inchiesta video completa “Acqua Amara”, noi di TPI abbiamo scoperto questa mancanza visionando in esclusiva la lista dei morosi della gestione dell’acqua in provincia di Viterbo. Come è possibile che ad un personaggio pubblico come un politico venga permesso di evadere una cifra così cospicua in bolletta? Talete S.p.a. L’importo in rosso è quello che il ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021)che si consuma, si. Semplice, lineare. Non per tutti però. C’è chi può evadere oltre 24mila euro didel. Succede a Viterbo, dove ildella Lega Umberto Fusco ha accumulato per la precisione 9.633,01 euro riferiti alla sua abitazione e 14.744,60 riferiti al ristorante intestato alla sua famiglia che si trova vicino al famoso centro termale “Terme dei Papi”. Come potete vedere anche nell’inchiesta video completa “Acqua Amara”, noi di TPI abbiamo scoperto questa mancanza visionando in esclusiva la lista dei morosi della gestione delin provincia di Viterbo. Come è possibile che ad un personaggio pubblico come un politico venga permesso di evadere una cifra così cospicua in bolletta? Talete S.p.a. L’importo in rosso è quello che il ...

