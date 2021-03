Esce oggi “All Your Exes”, il nuovo singolo di Julia Michaels (Di venerdì 26 marzo 2021) Esce oggi, 26 Marzo 2021, “All Your Exes” il nuovo singolo di Julia Michaels, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 18 milioni di ascoltatori su Spotify. Julia ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, fuori il 30 aprile. Inoltre, è disponibile il lyric video del brano. “All Your Exes” è scritta in collaborazione con il cantante e cantautore candidato ai Grammy, JP Saxe e il brano evidenzia l’abilità lirica tipica di Julia prima di entrare in un sound di chitarre distorte con la sua voce che esclama scherzosamente “Voglio vivere in un mondo in cui tutti i tuoi ex sono morti”. Per ascoltare “All Your Exes”: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 Marzo 2021, “All” ildi, cantante e autrice multiplatino nominata ai Grammy Award con oltre 18 milioni di ascoltatori su Spotify.ha annunciato l’uscita del suo album di debutto, fuori il 30 aprile. Inoltre, è disponibile il lyric video del brano. “All” è scritta in collaborazione con il cantante e cantautore candidato ai Grammy, JP Saxe e il brano evidenzia l’abilità lirica tipica diprima di entrare in un sound di chitarre distorte con la sua voce che esclama scherzosamente “Voglio vivere in un mondo in cui tutti i tuoi ex sono morti”. Per ascoltare “All”: ...

Advertising

rtl1025 : Esce oggi #Malifesto, il nuovo album di @malikayane ???? 'Non volevo trattare questo momento come qualcosa da subire… - MSF_ITALIA : Esce oggi nelle librerie “Le Ferite”, regalo prezioso per i nostri 50 anni. Ringraziamo @CaterinaBon e le 14 grand… - itshoranswagx : Pedro sottone che ci dice indirettamente che ogni tanto se ne esce con “Oggi non mi stai scrivendo” la nuova versi… - maparliam0dime : tommaso oggi doveva registrare qualcosa e adesso è con d4mante questo mo se ne esce con una hit estiva - Ilytala : RT @RLFilmComm: Esce oggi #26marzo su @SkyCinema #VadoeVengo opera prima di #FabrizioNardocci. Il film è prodotto dalla #DalexFilm in colla… -