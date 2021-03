Errori nei film, che fine ha fatto il padre di Lane in Una mamma per amica? Il dettaglio non sfugge (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante il grande successo riscontrato, Una mamma per amica non è esente dal alcune sviste. Tra tutte, ce n’è una che riguarda uno dei personaggi più ricorrenti della serie: Lane Kim, la migliore amica di Rory. Fin dai primi episodi, infatti, le ragazze dimostrano di avere un rapporto molto stretto, nonostante siano molto diverse. Da … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante il grande successo riscontrato, Unapernon è esente dal alcune sviste. Tra tutte, ce n’è una che riguarda uno dei personaggi più ricorrenti della serie:Kim, la miglioredi Rory. Fin dai primi episodi, infatti, le ragazze dimostrano di avere un rapporto molto stretto, nonostante siano molto diverse. Da … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

DSantanche : Quando parlano con leggerezza di “2-3 mesi di ritardo nei #vaccini” non pensano ai 400 morti al giorno per #covid??… - MrzMcr : non sono semplici libri da leggere, ma da vivere... non basta scorrere le pagine ed arrivare alla fine; immedesimar… - mrbutterfly26 : RT @Tremenoventi: “Il caffè come lo prendi?” “Beh spesso sovrappensiero pensando a quanti errori ho commesso negli anni, come nei film quan… - StirletSimona : RT @Tremenoventi: “Il caffè come lo prendi?” “Beh spesso sovrappensiero pensando a quanti errori ho commesso negli anni, come nei film quan… - Laile5437 : RT @Tremenoventi: “Il caffè come lo prendi?” “Beh spesso sovrappensiero pensando a quanti errori ho commesso negli anni, come nei film quan… -