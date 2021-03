Eriksen svela | «Ecco qual è il mio genere musicale preferito Nello spogliatoio…» – VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen svela

CalcioToday.it

Christianha parlato ai microfoni di Inter Tv del suo genere musicale preferito e di cosa si ascolta nello spogliatoio ...Un affare che sarebbe andato però sicuramente in porto se l'Inter avesse trovato un compratore per Christian, il danese prima oggetto misterioso e ora perno della squadra di Antonio Conte ...Christian Eriksen ha parlato ai microfoni di Inter Tv del suo genere musicale preferito e di cosa si ascolta nello spogliatoio nerazzurro ...Nella playlist di Eriksen c'è anche "Better di Khalid, Ma non prima delle partite, questa è più rilassante. Una canzone molto intima, con un bel ritmo e un bel testo". Poi Beautiful People di Ed Sheer ...