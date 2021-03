Eriksen: “Prima di entrare in campo? Ascolto musica che mi fa pensare alla mia famiglia che sorride” (Di venerdì 26 marzo 2021) Christian Eriksen, parla della musica che ascolta Prima di entrare in campo in una lunga intervista concessa a Inter Tv: “Qualcosa che ti mette di buon umore. Ti aiuta ad andare avanti. Il mio genere preferito? Un po’ di tutto, dal pop all’R&B.Chi è fissato con la musica? Lukaku mette sempre le cuffie Prima della partita. Nello spogliatoio c’è soprattutto musica sudamericana, che non è proprio il mio genere. Il mio primo concerto creo gli Swedish House Mafia, parecchi anni fa. Mi piacerebbe vederne uno dei Colplay.Un genere che non Ascolto? L’heavy metal, non fa per me. We are the Champions invece, quando la senti dagli altoparlanti, significa che hai vinto. L’ultima volta mi è capitato all’Ajax.Una canzone che non può mancare ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Christian, parla dellache ascoltadiinin una lunga intervista concessa a Inter Tv: “Qualcosa che ti mette di buon umore. Ti aiuta ad andare avanti. Il mio genere preferito? Un po’ di tutto, dal pop all’R&B.Chi è fissato con la? Lukaku mette sempre le cuffiedella partita. Nello spogliatoio c’è soprattuttosudamericana, che non è proprio il mio genere. Il mio primo concerto creo gli Swedish House Mafia, parecchi anni fa. Mi piacerebbe vederne uno dei Colplay.Un genere che non? L’heavy metal, non fa per me. We are the Champions invece, quando la senti dagli altoparlanti, significa che hai vinto. L’ultima volta mi è capitato all’Ajax.Una canzone che non può mancare ...

Advertising

MCalcioNews : Inter, Eriksen: 'Prima di entrare in campo ascolto musica che mi ricorda la mia famiglia' - helder39691713 : RT @nonlinearterms: @saulvol4 @massimozampini @lautarvojumped Rimanda per essere svantaggiata. Certo. L’Inter chiama l’asl, soprattutto vis… - MCalcioNews : Eriksen e la musica: 'Imagine Dragons e Post Malone prima delle partite' - Milan1Quds : @cerucrazia @lmNotMajico Quindi Eriksen è stato preso per fare la riserva e voi non lo avete mai considerato un dop… - AleMelfa : RT @FcInterNewsit: A tutto Eriksen, musica e tv: 'Ecco cosa ascolto prima delle partite. Una citazione dai film? Scelgo Schwarzenegger' htt… -