“Eri spettacolare!”. Lutto nel mondo del cinema e della tv: ad annunciare la morte dell’attrice è la figlia (Di venerdì 26 marzo 2021) Il mondo del cinema e della tv dice addio a Jessica Walter. L’attrice americana è scomparsa a 80 anni, spegnendosi nella sua casa di New York. Il pubblico l’aveva conosciuta e amata in seguito all’enorme successo della serie tv Netflix Arrested Development in cui interpretava Lucille, matriarca della famiglia Bluth. Ad annunciare la morte è stata la figlia Brooke Bowman: “È con la morte nel cuore che annuncio la scomparsa della mia amata mamma Jessica – si legge in una nota stampa -. Jessica Walter che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Ildeltv dice addio a Jessica Walter. L’attrice americana è scomparsa a 80 anni, spegnendosi nella sua casa di New York. Il pubblico l’aveva conosciuta e amata in seguito all’enorme successoserie tv Netflix Arrested Development in cui interpretava Lucille, matriarcafamiglia Bluth. Adlaè stata laBrooke Bowman: “È con lanel cuore che annuncio la scomparsamia amata mamma Jessica – si legge in una nota stampa -. Jessica Walter che lavorava da oltre sei decenni, il suo più grande piacere è stato quello di portare gioia agli altri attraverso le sue interpretazioni sia dentro che fuori lo schermo. Sebbene la sua eredità vivrà attraverso il suo ...

