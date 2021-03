Energia, Bello (Aiget): “Aprire subito a nuovi fornitori per Servizio Maggior Tutela” (Di venerdì 26 marzo 2021) Piena riconferma delle cariche associative per il biennio 2021/2022 per Aiget, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader. Massimo Bello, amministratore delegato di Wekiwi.it, il primo fornitore di Energia 100% digital, viene riconfermato nel ruolo di presidente. Con lui: Luca D’Ago di Green Network (vicepresidente), Elena Fumagalli di Edison (vicepresidente), Marco Lacurre di Bluenergy (vicepresidente), Leonardo Santi di E.On (vicepresidente), Loredana Pasqualini di Europe Energy (General Counsel), Giuseppe Alfano di Tres Energia (delegato Piccole Imprese) e Piergiacomo Sibiano di Illumia (delegato Rapporti con i Consumatori). Completa la squadra lo storico segretario generale Paolo Ghislandi. “Non posso che essere onorato di questa riconferma – dichiara Massimo Bello ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 marzo 2021) Piena riconferma delle cariche associative per il biennio 2021/2022 per, Associazione Italiana di Grossisti die Trader. Massimo, amministratore delegato di Wekiwi.it, il primo fornitore di100% digital, viene riconfermato nel ruolo di presidente. Con lui: Luca D’Ago di Green Network (vicepresidente), Elena Fumagalli di Edison (vicepresidente), Marco Lacurre di Bluenergy (vicepresidente), Leonardo Santi di E.On (vicepresidente), Loredana Pasqualini di Europe Energy (General Counsel), Giuseppe Alfano di Tres(delegato Piccole Imprese) e Piergiacomo Sibiano di Illumia (delegato Rapporti con i Consumatori). Completa la squadra lo storico segretario generale Paolo Ghislandi. “Non posso che essere onorato di questa riconferma – dichiara Massimo...

