Emma Stone è diventata mamma per la prima volta senza annunci ufficiali

(Di venerdì 26 marzo 2021) Emma Stone, che nel 2019 ha annunciato il proprio fidanzamento con Dave McCary, è diventata mamma la prima volta. A rivelarlo, nonostante la coppia non abbia confermato alcunché, non la nascita, non il sesso o il nome del bambino, è stato il sito Tmz, cui fonti vicine ai due hanno dato la lieta notizia. L’attrice e il marito, conosciuto nel 2017 sul set del Saturday Night Live, avrebbero dato alla luce il primogenito, decidendo, però, di tenere privato il suo arrivo. Scelta, questa, che non ha stupito chi ben conosce la coppia.

L'attrice protagonista di La La Land avrebbe partorito: alcune fonti vicine a lei e al regista Dave McCary hanno svelato tale indiscrezione a ...è diventata mamma . Per l'attrice premio Oscar si tratta del primo figlio avuto dal marito Dave McCary . La notizia è stata divulgata da TMZ, ma non si hanno altre informazioni sul ...Emma Stone è diventata mamma per la prima volta. Secondo TMZ.com, l'attrice premio Oscar ha partorito il 13 marzo a Los Angeles. Emma e il marito Dave McCary devono ancora commentare la notizia, ...Lo scorso gennaio Emma Stone era stata paparazzata dal Daily Mail con un bellissimo pancione. La notizia della sua gravidanza, nonostante lei avesse fatto di tutto per tenerla segreta, aveva fatto in ...