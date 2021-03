Emma Stone è diventata mamma | è nato il primo figlio dell’attrice Premio Oscar

(Di venerdì 26 marzo 2021). Per l’attricesi tratta delavuto dal marito Dave McCary. La notizia è stata divulgata da TMZ, ma non si hanno altre informazioni sul nascituro. Stando al tabloid, la star 32enne avrebbe partorito lo scorso 13 marzo, ma la news è stata confermata solo ora. Non si conosce né il sesso né il nome del bambino, ma non c’è da stupirsi: lae McCary sono sempre stati riservati sulla loro relazione. La coppia si è conosciuta nel 2016, nel corso di una puntata del Saturday Night Live, dove lui stava dirigendo uno sketch che la vedeva protagonista.e Dave McCary hanno reso pubblica la loro relazione nell’ottobre 2017. “È professionale ...

_diana87 : Una gravidanza infinita XD Auguri a #EmmaStone che è diventata mamma ?? - mtvitalia : Emma Stone e Dave McCary sarebbero genitori già da un paio di settimane, secondo le ultime indiscrezioni ???? - ChiccoseDOC : FIOCCO GIA’ SCARTATO PER L’ATTRICE EMMA STONE, DIVENTATA MAMMA DA UN PAIO DI SETTIMANE SECONDO LE INDISCREZIONI ESC… - ltsmonique : Ma Emma Stone ha partorito quindi siamo diventati ufficialmente zii ?????? - CelebsLover23 : RT @justEmmaStone1: Emma Stone -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Stone

The Gossipers

Presto uscirà sul canale tematico Disney, il film tanto atteso "Cruella' con. Inutile dire che, come è stato con il film d'animazione "La Carica dei 101" e il remake con Glenn Close nei panni della cattivissima, sarà subito Dalmata mania. In questo articolo vi ...Stessa sorte per Cruella, con, la cui uscita è prevista per il 28 maggio. I due film saranno disponibili ad un costo di 30 dollari extra rispetto all'abbonamento mensile alla piattaforma. ...Emma e il marito Dave McCary amano la privacy e hanno trovato nel lockdown un aiuto insospettato per poter condurre la loro vita all'insegna della privacy.NEW YORK. La Disney segue l’esempio della Warner Bros e decide di far uscire i suoi film di punta sia nelle sale cinematografiche sia sulla sua piattaforma in streaming Disney+. È il caso di “Black Wi ...