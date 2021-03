Emily Ratajkowski, la foto con il figlio al seno (e il motivo delle polemiche) (Di venerdì 26 marzo 2021) Può una semplice e tenera didascalia come «beautiful boy» generare un codazzo di polemiche? Ebbene sì, prova ne è l’ultimo post di Emily Ratajkowski, che ha pubblicato sulle sue seguitissime pagine social una splendida foto di lei che allatta al seno il figlio neonato, Sylvester Apollo. Ad alimentare la pioggia di critiche, però, non è stata l’immagine, bensì la caption, all’apparenza davvero innocua. Leggi su vanityfair (Di venerdì 26 marzo 2021) Può una semplice e tenera didascalia come «beautiful boy» generare un codazzo di polemiche? Ebbene sì, prova ne è l’ultimo post di Emily Ratajkowski, che ha pubblicato sulle sue seguitissime pagine social una splendida foto di lei che allatta al seno il figlio neonato, Sylvester Apollo. Ad alimentare la pioggia di critiche, però, non è stata l’immagine, bensì la caption, all’apparenza davvero innocua.

Perché in tanti ce l'hanno con Emily Ratajkowski? O forse è sbagliato, anche da parte nostra, dire 'figlio'. È proprio su una questione di genere, inteso proprio come gender , che il famigerato popolo del web si è scagliato contro Emily Ratajkowski, neomamma di Sylvester. Leggi anche Emily Ratajkowski, le apparizioni più 'wow' al cinema Truly Unique People by Ploom, una serie di talks per conoscere le personalità più creative ...

