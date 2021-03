Emergenza posti letto al Cardarelli, Triassi: “Accelerare su Pronto Soccorso al Policlinico” (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’Emergenza posti letto al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli risolleva la questione del Pronto Soccorso al Policlinico universitario di Napoli, uno degli ultimi in Italia a non avere una struttura autonoma dedicata all’Emergenza territoriale”. Lo dice, in una nota, la presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II di Napoli, Maria Triassi. “Ho trasmesso – prosegue – il progetto approvato al direttore generale dell’Aou della Federico II con la richiesta di inserirlo come priorità nell’ambito delle progettualità da presentare alla Regione per l’utilizzo delle importanti risorse assegnate alla’Azienda. Siamo fiduciosi dell’esito positivo. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “L’aldell’ospedalerisolleva la questione delaluniversitario di Napoli, uno degli ultimi in Italia a non avere una struttura autonoma dedicata all’territoriale”. Lo dice, in una nota, la presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II di Napoli, Maria. “Ho trasmesso – prosegue – il progetto approvato al direttore generale dell’Aou della Federico II con la richiesta di inserirlo come priorità nell’ambito delle progettualità da presentare alla Regione per l’utilizzo delle importanti risorse assegnate alla’Azienda. Siamo fiduciosi dell’esito positivo. ...

