Elisabetta Canalis mostra le ‘conseguenze del lockdown’: “Ora ve lo presento” – VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) Elisabetta Canalis mostra le “conseguenze del lockdown” attraverso una storia su Instagram. In ballo ci sono delle presentazioni niente male. In questi due anni, parziali (dato che il 2o21 è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021)le “conseguenze del lockdown” attraverso una storia su Instagram. In ballo ci sono delle presentazioni niente male. In questi due anni, parziali (dato che il 2o21 è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

margioy : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… - giorgiacollera : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… - AntonellaQuarto : RT @darveyfeels_: il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 con Ste… - darveyfeels_ : il modo in cui gli attori italiani stanno conquistando il set di Shondaland mi ammazza, metà puntata di Station19 c… - BambisRevenge : RT @Why_So_Syrius: @leonidafem accompagnate dal petto di pollo di Elisabetta Canalis -