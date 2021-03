Elisa Isoardi piange per la madre all’Isola dei Famosi: “Vorrei per la prima volta chiederle scusa” (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tempo all’Isola dei Famosi sembra aver dato a Elisa Isoardi la possibilità di riflettere sulla sua vita e i suoi affetti. Negli ultimi giorni la conduttrice è apparsa particolarmente malinconica, così in puntata Ilary Blasi le ha domandato qualcosa circa il rapporto con sua madre. La Isoardi quindi è finita in lacrime, aprendo il cuore sui sentimenti che la legano alla donna. Un prezioso consiglio è arrivato anche da Tommaso Zorzi, che ha vissuto una situazione simile. Elisa Isoardi in lacrime per la madre Il preludio del messaggio lanciato da Elisa Isoardi alla madre Irma arriva da un video, mostrato anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Qui, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Il tempodeisembra aver dato ala possibilità di riflettere sulla sua vita e i suoi affetti. Negli ultimi giorni la conduttrice è apparsa particolarmente malinconica, così in puntata Ilary Blasi le ha domandato qualcosa circa il rapporto con sua. Laquindi è finita in lacrime, aprendo il cuore sui sentimenti che la legano alla donna. Un prezioso consiglio è arrivato anche da Tommaso Zorzi, che ha vissuto una situazione simile.in lacrime per laIl preludio del messaggio lanciato daallaIrma arriva da un video, mostrato anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei. Qui, ...

Advertising

ladycapuleti : RT @ImRadioactive__: Qui per dirvi che sono ancora ferma a Elisa Isoardi e Daniela Martani, voi tutto bene? #isola - Italia_Notizie : Elisa Isoardi nominata dal “Sun”: “È incantevole in bikini”. Ma ecco perché - Giuh_h : che voglia di vedere 'la repubblica delle donne' cioè Elisa Isoardi, Daniela Martani, Vera Gemma, Angela Melillo, D… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Voglio chiedere scusa' Elisa #Isoardi in lacrime all'#isola La confessione impensabile a #IlaryBlasi - Giuh_h : RT @Giuh_h: Drusilla Gucci, Daniela Martani, Miryea Stabile, Elisa Isoardi, Vera Gemma e Angela Melillo pronte a banchettare con le ossa de… -