Elisa Isoardi conquista la stampa britannica | “Incantevole in costume”

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Isola dei Famosi hato anche lagrazie alla partecipazione di Paul Gascoigne, celebre calciatore inglese che ha bazzicato per anni anche nella Lazio. A vincere il The Sun, però, non è stato Paul Gascoigne ma la conduttrice, che si èta anche un titolo in prima pagina ed una ricca gallery fotografica. “incanta inda bagno a righe al fianco di Paul Gascoigne nella versione italiana di ‘I’m A Celebrity’“, titola il magazine. Più che I’m A Celebrity, L’Isola dei Famosi è paragonabile ad un Survivor con i vip, ma cosa ne possono sapere loro del nostro trash.sul The Sun, la copertina...

è di certo una delle protagoniste indiscusse di questa edizione dell'Isola dei famosi 2021 . Il suo percorso fino a questo momento è stato molto importante. In queste due settimane di ......//t.co/1xu5qz4GMX ? Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) March 26, 2021 Quanto guadagnano i concorrenti? Per quanto riguarda il cast di naufraghi , invece,sarebbe la più pagata (...Ci saranno due manche e le naufraghe dovranno stare in apnea in mare. La prima prova è Elisa vs Valentina. La Isoardi abbandona dopo pochi secondi (17), la Persia poco dopo (28). La seconda prova è ...Guarda il video. Elisa Isoardi chiede scusa a mamma Irma. La questione è stata riprese poi in serata in collegamento con l’Italia e Ilary Blasi. Elisa Isoardi in lacrime per la madre. Il preludio del ...