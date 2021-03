Elettra Lamborghini, look super griffato all’Isola dei Famosi: conoscete il valore di quella camicia? (Di venerdì 26 marzo 2021) look super griffato per Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi: la Famosissima cantante ed opinionista del reality veste Versace, ecco il valore della camicia e del leggins. Ieri, giovedì 25 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi ed ha regalato, come sempre, tanti colpi di scena e sorprese. Al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 26 marzo 2021)pera L’Isola dei: lassima cantante ed opinionista del reality veste Versace, ecco ildellae del leggins. Ieri, giovedì 25 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola deied ha regalato, come sempre, tanti colpi di scena e sorprese. Al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

