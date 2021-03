Egitto: scontro tra treni, al-Sisi promette ‘punizioni esemplari’ per colpevoli (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Cairo, 26 mar. (Adnkronos) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, ha promesso “punizioni esemplari” per i responsabili del disastro ferroviario avvenuto nel governatorato di Sohag, nell’Egitto centrale, nel quale almeno 32 persone sono morte. Lo ha riferito il sito del quotidiano Al-Ahram, precisando che al-Sisi ha anche espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 marzo 2021) Il Cairo, 26 mar. (Adnkronos) – Il presidente egiziano, Abdel Fattah al-, ha promesso “punizioni esemplari” per i responsabili del disastro ferroviario avvenuto nel governatorato di Sohag, nell’centrale, nel quale almeno 32 persone sono morte. Lo ha riferito il sito del quotidiano Al-Ahram, precisando che al-ha anche espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime. L'articolo CalcioWeb.

