Egitto: scontro fra treni. Almeno 32 morti e 108 feriti (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo ha riferito il sito del quotidiano Al - Ahram. L'Egitto è stato spesso teatro di incidenti ferroviari , il più grave dei quali resta quello del febbraio 2002 con Almeno 373 vittime causato dall'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo ha riferito il sito del quotidiano Al - Ahram. L'è stato spesso teatro di incidenti ferroviari , il più grave dei quali resta quello del febbraio 2002 con373 vittime causato dall'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Egitto, 32 morti e 66 feriti in un incidente ferroviario a Tahta #ANSA - LaPresse_news : Egitto, scontro tra due treni: almeno 32 morti e centinaia di feriti - Stefanodibiagi1 : RT @brigitte_gio: Dopo il blocco del canale di Suez e lo scontro fra treni in Egitto, mi aspetto la morte dei primogeniti maschi. - francobus100 : Scontro tra treni passeggeri in Egitto, almeno 32 morti. Il presidente al-Sisi: “Puniremo i colpevoli”… - brigitte_gio : Dopo il blocco del canale di Suez e lo scontro fra treni in Egitto, mi aspetto la morte dei primogeniti maschi. -